制御棒に関するトラブルが相次ぐ柏崎刈羽原発6号機です。稲垣武之所長は1月29日の会見で2月26日に計画する営業運転開始の日程について見直す考えを明らかにしました。東京電力・柏崎刈羽原発6号機をめぐっては1月21日の再起動後、制御棒を引き抜く操作中に異常を知らせる警報が鳴るトラブルが発生。再稼働から29時間後に原子炉の停止を余儀なくされました。原因の特定を進める東京電力。稲垣武之所長は29日の会見で制御棒の部品の