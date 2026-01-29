特殊詐欺の被害金などを資金洗浄（＝マネーロンダリング）したとして逮捕された5人のうち中国籍の男性ら3人について、東京地検は不起訴処分としました。2024年2月に特殊詐欺の被害金などをマネーロンダリングしたとして去年6月に逮捕された男女5人のうち、中国籍の46歳の男性ら3人について、東京地検は29日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、「証拠関係を検討した結果、嫌疑不十分で不起訴処分とした」と