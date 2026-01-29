展示会に出展した中国航天科技集団のブース＝2025年5月、重慶（共同）【北京共同】中国の宇宙開発を主に担う国有企業、中国航天科技集団は29日、5年以内に宇宙空間にデータセンターを建設する構想を打ち出した。国営中央テレビが報じた。米企業家イーロン・マスク氏が22日に示した同様の計画に対抗する形となる。データセンターの構築は活動計画で掲げた。高度な計算能力や記憶容量を持つ「宇宙デジタル・インテリジェンス基盤