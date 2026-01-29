中原中也詩人・中原中也（1907〜37年）の初期の2作「月」「黄昏」を書き写した自筆の原稿が見つかったと、県立神奈川近代文学館（横浜市）が29日発表した。雑誌から寄稿の依頼を受け、刊行される詩集の宣伝のために収録作を書いたとみられる。同館の担当者は「中也は早世したため、自筆の原稿は珍しく、貴重な発見だ」としている。同館によると、見つかったのは、34年と35年に短歌雑誌「日本歌人」に掲載された際の原稿とみら