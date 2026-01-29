反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演するフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」（水曜、後１０・００）。２月４日放送の第４話では、菊原紀介（津田）の人生もフューチャーされる。１話でいきなり贈賄の容疑で逮捕されてしまったのが吉井雄太（反町）。公私ともに順風満帆だったが、閑職に追いやられ、料理研究家の妻・絵美から離婚を切り出されてしまう展開となっている。この妻の絵美を演じている美女が野波麻帆