Ｊ１千葉は２９日、今年で３０回目を迎える柏とのプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」（３１日・三協Ｆ柏）に向けたオンライン会見を行った。昨夏加入で、同マッチ初出場となるＭＦイサカ・ゼインは「まだまだコンディションを上げていかないといけない中で、リーグ１週間前に緊張感のある試合ができるのはいいこと」と心待ちにした。在籍前にちばぎんカップを「見てることもあった」と明かし、「千葉が勝つときもあれば、