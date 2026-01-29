亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 今回の映像は南九州市からです。寒いからこそ美味しくなるのが、冬の風物詩「大根のやぐら干し」です。撮影していても手がかじかむ寒さでした。 こちらは、南九州市知覧町塩屋です。 広大な畑の所々に、竹で組んだ巨大なやぐらが目につきます。漬物用大根のやぐら干しです。南九州市の冬の風物詩となっています。 豊かな大