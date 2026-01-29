天皇皇后両陛下は農業分野で優れた業績をあげた「農林水産祭天皇杯」の受賞者らと懇談されました。天皇皇后両陛下は29日午後、皇居・宮殿で「農林水産祭」の天皇杯の受賞者らと面会されました。天皇陛下は「様々な困難を乗り越え、研究や努力によって大きな成果をおさめ、農林水産業や地域社会の発展に貢献されたことを、うれしく思います」と話されました。その後、両陛下は受賞者から賞品や活動について説明を受けられました。群