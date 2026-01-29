名古屋グランパスは29日、FW倍井謙がベールスホット(ベルギー2部)に期限付き移籍することを発表した。チームには元日本代表MF原口元気が在籍している。2001年4月4日生まれで24歳の倍井は名古屋の下部組織で育ち、関西学院大を経て24年に名古屋に復帰。昨季は期限付き移籍した磐田で主軸を担い、J2リーグ全38試合出場を果たして6得点を記録した。今月5日には磐田への期限付き移籍期間延長が発表されていたが、21日に海外クラ