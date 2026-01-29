ポーズをとる広島・ターノック＝29日、マツダスタジアム広島の新外国人投手、ターノックが29日、マツダスタジアムで記者会見し「球速に自信があり、多くの球種を投げられることが強み。日本の野球界で成功を収めたい」と意気込んだ。身長193センチの右投手で、角度のある直球を軸にカーブやチェンジアップ、スライダーを操る。昨季は米大リーグのマーリンズで5試合に登板。先発ローテーション入りへ意欲を示し「なるべく長いイ