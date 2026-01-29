女優の畑芽育（24）が29日、大阪市内のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で行われた「ユニバーサル・クールジャパン2026」（30日から）の開幕セレモニーにスペシャルゲストとして参加した。華やかな赤いドレス姿で登場し、先行体験した感想を「いろんな世界を楽しめることが魅力的」と紹介。アトラクションの1つ「名探偵コナン・ザ・エスケープ〜ハイウェイへの序章〜」について「謎をクリアしてお部屋を進んでいくのが