（資料写真）横浜ＤｅＮＡは２９日、昨季阪神でプレーし、今季から新加入するジョン・デュプランティエ投手（３１）の合流が遅れると発表した。球団によると、ビザの受け取りが遅れ、２月１日に始まる春季キャンプには間に合わないという。阪神に在籍した来日１年目の昨季は１５試合に先発し、２完封を含む６勝３敗、防御率１・３９をマーク。今季も先発として期待され、春季キャンプは１軍スタートが決まっている。