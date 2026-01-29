澄田綾乃のセクシー衣装姿がプリントされた等身大抱き枕カバーが「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で予約受付中。 澄田綾乃 澄田綾乃 等身大抱き枕カバー【C】 澄田綾乃のサイズ感を体感できる等身大抱き枕カバー（サイズ：約160cm×50cm）は、両面仕様で、ドキッとする素肌感あふれるピンクの三角水着のタイプA、シックで大人っぽい澄田が堪能できる深緑色のチューブ水着のタイプB、セクシーさ限界