1月28日、女優の有村架純主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』が2026年6月19日に公開されることがわかった。今作で有村架純が演じる役柄が話題となっている。「今作は2017年の実際の事件に着想を得たオリジナル作品。共演者には黒木華さん、南沙良さん、斎藤工さん、佐野史郎さんなど実力派俳優陣が名を連ねます。有村さんは今作で、夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負うことになる2児の母を演じます。真面目に子育て