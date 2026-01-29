子どもの頃、ベネッセコーポレーションの「進研ゼミ 小学講座」を受けていたあなた!「コラショ」の目覚まし時計、使っていましたよね? その懐かしの歴代「めざましコラショ」が今、ミニチュアサイズになってカプセルトイ自販機に並んでいるんです!みてみてー!ぼくが小さくなって、ガチャになったんだって!. どのぼくに会えるかはまわしてからのお楽しみだよ! (@shinkenzemipromより引用)「めざましコラショ ミニチュアコレクション