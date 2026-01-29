ＭＢＳラジオの原厳一郎社長が２９日、同局で会見を行った。同局は今年、７５周年を迎える。自身は年男だという原氏は「今年、丙午（ひのえうま）で五行説でどちらも火を意味するらしい」と前置きした上で「ＭＢＳラジオもいろんな意味で火をつけていきたい。エンターテインメントの火ダネになるようなコンテンツを作り出したい。たき火のような心に寄り添うぬくもり、リスナーが元気のない時に包み込むような存在を目指したい