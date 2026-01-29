ILLITが初のライブツアーの日本公演＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎︎(ハート)’ in JAPAN＞（以下＜PRESS START︎︎＞）の詳細を発表した。6月13日・14日の愛知・愛知県芸術劇場 大ホールを皮切りに、6月20日・21日に大阪・オリックス劇場、6月29日・30日に福岡・福岡サンパレス、7月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBE、7月23日・25日・26日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで5都市11公演を開催。愛知・福岡・