飲料メーカーの伊藤園が、自動販売機事業を直営から子会社に移管することを27日に発表した。自社による運営から手を引く形となり、事実上の自販機事業撤退と見られている。 伊藤園といえば、「お～いお茶」「ウーロン茶」「健康ミネラルむぎ茶」などの大ヒット商品を販売している大手飲料メーカーだ。駅などには「伊藤園」のロゴが付いた自動販売機も多数設置されており、売り上げが下がって