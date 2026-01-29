スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳線で2月に臨時便の運航を決めた。運航便数は8便。機材はボーイング737-800型機を使用する。これにより運航日には、1日最大9往復を運航することになる。航空券の発売は1月29日午後3時から開始している。■ダイヤSKY971東京/羽田（08：35）〜札幌/千歳（10：15）／2月14日SKY973東京/羽田（08：40）〜札幌/千歳（10：20）／2月15日SKY975東京/羽田（13：50）〜札幌/千歳（15：25）／2月27