2026年3月27日(金)に公開される「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」から、主題歌「みんなでひとつになる！(声優版)」の映像が解禁された。“歌で心と心をつなぐ”ミュージカルがテーマの本作、「きかんしゃトーマス」と仲間たち総勢8キャラクターによるドラマティックな大合唱は必見だ。【画像】歌うトーマスたちの場面カットや春らしいティザービジュアルを見る『映画 きかんしゃトーマス いっし