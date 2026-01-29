現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、３位のレアル・マドリーは、29位のベンフィカと対戦。２−４で敗れて一気に９位に転落し、ラウンド16へのストレートインを逃した。プレーオフに回るまさかの結果に終わったなか、先発したアルダ・ギュレルの行動が物議を醸している。スペイン紙『AS』の「ギュレル、自身の交代に怒りをあらわ」と見出しを打った記事によれば、２−３で迎えた79