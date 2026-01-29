冬の澄み渡る空の下でのドライブは格別ですが、休憩がてら立ち寄る施設で温かいご当地グルメを楽しむのも醍醐味（だいごみ）の1つです。冷えた身体を癒やしてくれる、旅の目的地としても魅力あふれる拠点が注目を集めています。All About ニュース編集部は2026年1月19〜20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたいと思う「滋賀県の道の駅」を紹