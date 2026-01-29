奈良県私立中学校高等連合会は1月28日、県内の私立高校の令和8年度入試の出願状況を発表しました。全ての学校（12校）を足し合わせた募集人員2360人に対し9694人が出願していて、全体の倍率は4.11倍となっています。倍率は高い順に次の３校です。奈良私立高校出願状況発表≪倍率トップ３≫▼奈良育英高等学校（選抜コース）：17.25倍▼橿原学院（特進コース）：11.15倍▼奈良育英（高大連携Ｓコース）：10.8倍奈良学園、西大