去年放送された24時間テレビで募金活動を行ったイオングループがNIBに寄付金を贈呈しました。 イオングループは2005年から毎年24時間テレビで募金活動を行っています。 去年は県内45の拠点で280万円あまりの寄付金が集まり、イオン九州の赤木 正彦取締役から目録が手渡されました。 （イオン九州 赤木 正彦 取締役常務執行役員） 「社会福祉等でお困りの方々に活用していただきたい」 県内で