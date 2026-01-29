「山梨デザインセレクション2025」表彰式の記念撮影山梨県は、地域に根ざした創造力と美意識を顕彰・発信する新たな取り組みとして、「山梨デザインセレクション」事業を実施している。1月14日には、初開催となる「山梨デザインセレクション2025」の受賞製品発表および表彰式を開催した。今年度は137点の応募があり、一次選考を通過した83点を対象に最終選考を行い、「山梨デザインセレクション」として10点の受賞が決定した。「山