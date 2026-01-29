1月8日スタートのフジテレビ系『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』で主演を務めている玉木宏。【写真】妻・木南の肩をそっと抱き、献身的なサポートをする玉木宏「保険金絡みの詐欺や疑惑を追及する調査員が活躍するドラマで、玉木さんが演じるのは常識やコンプライアンスを度外視して真相に迫る“最強”という触れ込みの保険調査員です。元敏腕刑事という設定で、鋭い洞察力と冷静さで事件を解決していく姿が痛快だと評