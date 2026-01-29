東京電力柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）で再稼働したばかりの６号機がトラブルによって停止した問題で、同原発の稲垣武之所長は２９日の定例記者会見で、２月２６日に予定する営業運転の開始を含めた今後の工程について、「見直す可能性が高い」と述べた。稲垣所長は一方で、トラブルの原因は解明できつつあるとし、再稼働の日程は「そんなに遠くはない」との見方を示した。東電によると、２１日に再稼働後の翌２２日未明、