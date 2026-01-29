タレントの福岡みなみ（30）が29日、都内で自身のライバー事務所「likeme」新体制・事業展開発表会に出席した。事務所の運営会社、株式会社Spicaの株式を、デジタルマーケティングなどを行う株式会社AViCが取得し、子会社化する。福岡は「お世話になっている方や、いろんな方からおめでとうと言っていただきました。家族は私がお仕事を大好きだと知っているので、あまり驚かれなかったです。仲間に入れてよかったと思ってほしい