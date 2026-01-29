この記事の画像を見る人気恋愛リアリティ番組参加者の「その後」を追う本連載。今回は、『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加した、休井美郷さんにインタビュー。「あざといは正義」というキャッチコピーに、おっとりした雰囲気の容姿。その一方で、意外とさばさばとした性格のギャップで多くの視聴者を魅了し、放送中からSNSのフォロワーが急増した。しかし、番組終了後に子宮頸がん一歩手前を公表。「もう彼氏ができない」