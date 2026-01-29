神奈川県警（資料写真）神奈川県内の繁華街で客引きをしたなどとして、県警生活保安課などは２９日までに、風営法違反や県迷惑行為防止条例違反の疑いで、２２〜５０歳の男女８人を逮捕した。県警は２８日夜に歓楽街８カ所で集中取締りを実施するなど、客引き行為への警戒を強めている。それぞれの逮捕容疑は昨年４月３日〜今月２６日、横浜市中区などの路上で私服警察官に客引きをしたり、つきまとったりしたとしている。同課