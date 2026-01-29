巨人は29日、春季キャンプメンバーを発表した。▼ 一軍：宮崎＜投手＞田中将大、大勢、西舘勇陽、山粼伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、ウィットリー、ハワード、田和廉、赤星優志、山城京平、マタ、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、ルシアーノ＜捕手＞甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助＜内野手＞門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、ダルベック、浦田俊輔、小濱佑斗、泉口友