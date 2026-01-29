京セラの超タフネススマホの次機種「NEW TORQUE」は2026年春に発売！写真はスライドロック構造京セラ（以下、Kyocera）は29日、同社が展開する高耐久スマートフォン（スマホ）「TORQUE」ブランドのコミュニティーWebサイト「TORQUE STYLE」（ https://torque.kyocera.co.jp/ ）において次期モデル「NEW TORQUE」について2026年春に発売を予定していることを明らかにしています。これまで通りであれば、順当に既存機種「TORQUE G06