強い冬型の気圧配置の影響で県内は北部の山沿いと中野飯山地域、上田地域の菅平周辺で29日夜から30日明け方にかけて大雪となる予想です。気象台は大雪や路面の凍結による交通障害に注意するよう呼び掛けています。29日の飯山市は雪が降り続けていました。あたり一面、銀世界に…。街では朝から雪かきに終われる市民の姿も…。飯山市 80代女性「この間みたいにたくさん降られちゃうと憂鬱になりますよね。まだ気を抜けませんね」飯