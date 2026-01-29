来月8日に投票が行われる衆議院選挙について、KNBと読売新聞社は合同でおとといときのうの2日間、情勢調査を行いました。県内の3つの選挙区は、全て自民党候補が優位な展開となっています。 富山1区 調査では、県内各選挙区の有権者に誰に投票したいと思うかを尋ねました。その結果、4人が立候補している富山1区では自民党 元職の中田宏候補が優位、リードしていて、中道改革連合 前職の山登志浩候補が追いかける展開で