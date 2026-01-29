「２０２６ワールドベースボールクラシック東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合宮崎」のチケット販売概要が２８日、発表された。試合は３月２、３日で、開催地は宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎とＳＯＫＫＥＮスタジアム。入場料は２０００円（内野自由席）で、２月２日正午からイープラスで一般発売される。対戦カードは３月２日にひなたサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンク−オー