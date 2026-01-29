県内は朝から雪が降り続いています。県内は、このあとさらに雪が強まる見込みです。 こちらは、きょうの気象衛星の画像です。日本海をびっしりと雲が覆っていますね。この画像から、どれだけ強い寒気が入っているかも読み取れるんです。注目は大陸と日本海の雲との距離で、「離岸距離」と呼んでいます。この距離が短いほど、上空の寒気が強いことを示します。この距離がかなり短く、非常に強い寒気が流れ込んでいるのが分かりま