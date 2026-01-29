「欧州チャンピオンズリーグ・１次リーグ、ベンフィカ４−２レアル・マドリード」（２８日、リスボン）レアル・マドリードがアウェーで敗戦、これまで守っていたトップ８の座から転落し１次リーグを９位で終えたことでベスト１６へ進むためのプレーオフへ回ることになった。また試合終了間際のセットプレーからダメ押しとなる４点目を献上、決めたのがゴール前に攻め上がっていたウクライナ代表ＧＫトルビンによるヘディングシ