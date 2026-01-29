【ニューデリー＝青木佐知子】インドの保健当局は２７日、西ベンガル州で昨年１２月以降、致死率の高い「ニパウイルス」の感染を２件確認したと発表した。２件以外に感染は確認されておらず、迅速に「封じ込め」を行ったとしている。ニパウイルスは脳炎などを引き起こし、致死率は７０％にも上る。熱帯地域に生息するオオコウモリなどが感染源で、人から人への感染も起きている。印民放ＮＤＴＶによると、感染者はいずれも医