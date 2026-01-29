女子ゴルフの小祝さくらが２９日、自身のインスタグラムを更新。「今朝りつこさんとまゆみさんと海に入りとても楽しかったです」と記し、笠りつ子らとハワイのワイキキビーチで海水浴する写真を投稿した。ストーリーズにはサンダルが海水の下の砂に埋まってしまった仲間を助ける様子の動画も。波に流されてひっくり返る小祝に、笠が「爆笑最後さくちゃんも最高」とツッコんで返信した。