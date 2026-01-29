県内は1月30日にかけて上越・中越の山沿いを中心に大雪となる見込みです。交通障害に注意・警戒が必要です。除雪でできた雪の壁で信号機は埋もれるほどに…積雪は魚沼市守門で278センチなどとなっています。強い冬型の気圧配置の影響で上越と中越では30日にかけて山沿いを中心に大雪となる見込みです。30日夕方までの24時間に降る雪の量は、多い所で上越・中越の山沿いで70センチ、平地で30センチなどと予想されています。予想より