GACKT¤¬¥ß¡¼¥à¤Ë?¿¿ÌÌÌÜ?¤ËÈ¿±þ²Î¼ê¤ÎGACKT¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Î¥ß¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¡¢1000¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²æ¤¬°Ù¡×¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò¤¹¤ë¥ß¥±¤¬¡¢X¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é8»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤³¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢GACKT¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¾Àîµ®¶µ¤ä²ÏÂ¼Î´°ì¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤Ê¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó13¿Í¤¬¾è¤ë?²Í¶õ¤ÎºÂÀÊ?¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤òGACKT¤¬°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Îµ¡