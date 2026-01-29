ソフトバンクなどで活躍した内川聖一氏（43）が29日、介護サービスの提供（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、居宅サービスなど）を全国展開する「SOMPOケア」の主催イベントにゲスト出演した。福岡市内で開催された同イベントは入居する老人や地域の子どもたちを対象とした「多世代交流イベント」として行われ、トークセッションや野球を通じたレクリエーションなどでふれ合った。また、この日は入居する老人と