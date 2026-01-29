子育てをしながら仕事を探す人たちを後押ししようと、群馬県太田市で２９日に就職面接会が開かれました。 この面接会は働く場を求めている子育て世代を支援しようと群馬労働局などが開いたものです。 ２９日は太田市を会場に行われ、市内にある子育て支援に積極的な福祉施設や製造業など２５の企業がブースを設けました。会場には約１１０人が訪れ興味のある企業のブースで担当者との面接に臨みました。 企業の担当