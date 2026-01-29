１月２９日は日本で初めて全国規模の戸籍調査が行われた「人口調査記念日」です。時代とともに群馬県内の人口も大きく変化してきました。 １８７２年、明治５年の１月２９日、明治政府により日本で初めてとなる全国規模の戸籍調査が行われました。 県によりますと、統計が残る最も古い１９０１年（明治３４）の群馬県の人口は８７万１８４８人でした。その後、経済成長とともに県内の人口は増加し、１９８４年８月に１９０万人を