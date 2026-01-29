去年9月、JR大村線の線路内に自転車を放置して回送列車に衝突させたとして、逮捕された男性について、長崎地検佐世保支部は不起訴処分としました。 28日付けで不起訴処分となったのは佐賀県伊万里市の53歳の男性です。 男性は去年9月、佐世保市崎岡町のJR大村線の線路内に自転車を放置。 回送列車に衝突させて、運行に危険を生じさせたとして逮捕、送検されていました。 長崎地検佐世保支部は不起訴処分の理由について「起訴す