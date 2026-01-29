女性4人組バンド・SILENT SIREN （サイレント・サイレン、通称サイサイ)のメンバー・黒坂優香子（36）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。音楽プロデューサーの夫とのウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「美しすぎる… 眼福」黒坂優香子＆音楽プロデューサー夫のウエディングフォト投稿では指輪の絵文字とともに、「タイミングを逃してずっと載せ損ねていたウェディングフォトを…」とコメント。