強い寒気の影響で、２９日は北陸などで大雪となった。気象庁によると、３０日も近畿北部から東北の日本海側を中心に大雪の可能性があり、関東平野部でも同日明け方にかけて積雪する地域があるという。同庁によると、２９日午後６時までの１２時間降雪量は、新潟県津南町３６センチ、同県上越市安塚３４センチ、福島県只見町３１センチなど。同日夜には、東京都心でも降雪が確認された。３０日午後６時までの２４時間で予想さ