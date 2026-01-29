２８日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は、緊急企画「きしたかの高野１０ｍ高飛び込みリベンジ」の２週目が放送された。昨年放送の「水ダウ」企画「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」で１人だけ高さ１０ｍからプールに飛び込めなかった高野正成を再び高飛び込み台に立たせ、みんなで圧力をかける企画。前週は高野が１時間、高飛び込み台の上でゴネまくって終了。ネットは「放送事故ｗ」と炎上祭りになった。企画は強制続行さ