埼玉・加須市の小学校で、給食のカレーを食べたとみられる児童6人が体調不良を訴え、病院に搬送された。小学校では一時、400人以上の児童らがグラウンドや体育館に避難した。警察などが詳しい状況を調べている。「給食のカレー容器から塩素のような臭い」小学校の周りを囲むように止まっている何台もの消防車。グラウンドには多くの隊員たちの姿が確認できる。29日午後、埼玉県の小学校で児童が体調不良を訴える異臭騒ぎが起きた。