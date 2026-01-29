鹿児島県内に住む70代の女性がうそ電話詐欺で、およそ4800万円をだまし取られました。去年、県内で確認されたうそ電話などによる被害額は、これまでで最も多い33億円です。 県警によりますと、去年9月、県内に住む70代女性のもとに電話会社を名乗る男らから「携帯電話が不正に契約され、詐欺に使われていて捜査している」という連絡が電話などであり、持っている金を指定の口座に振り込むよう求められました。 女性は8回にわたっ